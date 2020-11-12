На Сахалине появится почетный знак добровольца

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Депутаты Сахалинской областной думы приняли во втором окончательном чтении закон "О почетном знаке "Доброволец (волонтер) в Сахалинской области". Им будут награждать тех, кто оказывает безвозмездную помощь нуждающимся, сообщает в четверг пресс-служба областного парламента.

"Этим почетным знаком будут награждаться сахалинцы, ведущие активную общественную деятельность, направленную на оказание безвозмездной помощи нуждающимся в ней, и получивших общественное признание", - пояснили в пресс-службе.

По мнению депутатов, в настоящее время добровольческое движение приобрело системный характер в области, поэтому признание заслуг волонтеров через награждение позволит на уровне области отметить наиболее активных общественников.

"Волонтерские организации помогали в реализации таких крупных проектов, как WorldSkills и I зимние международные игры "Дети Азии". Кроме того, добровольцы помогают нуждающимся людям в период распространения коронавирусной инфекции", - уточнили в пресс-службе.