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На Сахалине появится почетный знак добровольца

Ранее волонтеры области активно помогали в реализации таких проектов, как WorldSkills и I зимние международные игры "Дети Азии", а в данный момент помогают жителям, нуждающимся в период пандемии

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Депутаты Сахалинской областной думы приняли во втором окончательном чтении закон "О почетном знаке "Доброволец (волонтер) в Сахалинской области". Им будут награждать тех, кто оказывает безвозмездную помощь нуждающимся, сообщает в четверг пресс-служба областного парламента.

"Этим почетным знаком будут награждаться сахалинцы, ведущие активную общественную деятельность, направленную на оказание безвозмездной помощи нуждающимся в ней, и получивших общественное признание", - пояснили в пресс-службе.

По мнению депутатов, в настоящее время добровольческое движение приобрело системный характер в области, поэтому признание заслуг волонтеров через награждение позволит на уровне области отметить наиболее активных общественников.

"Волонтерские организации помогали в реализации таких крупных проектов, как WorldSkills и I зимние международные игры "Дети Азии". Кроме того, добровольцы помогают нуждающимся людям в период распространения коронавирусной инфекции", - уточнили в пресс-службе.

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