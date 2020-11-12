Исследование: большинство регионов России готово к переводу школ на дистанционное обучение

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Большая часть российских регионов готова к организации дистанционного обучения в школах в условиях пандемии. Такие выводы следуют из имеющегося в распоряжении ТАСС исследования "Регионы России в контексте пандемии COVID-19", подготовленного экспертами Института образования НИУ ВШЭ.

Для анализа используются два индекса - "индекс готовности" и "индекс риска" (в контексте эпидемиологической ситуации). Для их расчета использовались официальные данные из открытых источников. Все российские регионы поделены на девять групп, - в зависимости от того, как сочетаются в них готовность школ к удаленке и вирусная угроза.

"Наблюдается значительная дифференциация регионов России как по уровню риска заболеваемости, так и по уровню готовности к переходу на дистанционный режим обучения в школах. При высокой доле регионов в зоне риска значительная часть из них (40%) демонстрирует высокую готовность к частичному или полному переходу на дистанционный режим обучения школьников. В 14% регионов высокие риски осложняются низкой степенью готовности", - следует из материалов. При этом более 60% регионов РФ готовы к организации дистанционного обучения на высоком или среднем уровне.

В самую благополучную группу вошли 10 регионов, в которых высокий уровень готовности школ сочетается с относительно низкой вирусной угрозой. В их числе Чукотка, Московская, Ленинградская, Свердловская, Самарская области. При этом эксперты ВШЭ советуют властям быть готовыми к качественному переходу на дистанционное обучение, если это потребуется.

Отмечается, что в Москве и Санкт-Петербурге школы хорошо подготовлены к удаленке, а вирусная угроза оценена как высокая и средняя соответственно.

При этом особого внимания ситуация требует в 12 субъектах РФ, где высокий риск заболеть наложился на недостаточную готовность инфраструктуры дистанционного образования. Это означает, поясняют эксперты, что в ближайшее время многие дети в них могут остаться дома без полноценной учебы. "Ситуация с пандемией динамична. В связи с этим все регионы с низкой готовностью нуждаются в адресной внешней методической и, возможно, инфраструктурной поддержке", - отмечается в материалах.