ВЦИОМ: более трети россиян доверяют врачам

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Более 30% российских граждан доверяют врачам. Об этом свидетельствуют представленные в четверг данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос проводился с июня по ноябрь, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян от 18 лет и старше.

Согласно информации на слайдах, представленных на форуме "Социология здоровья: здравоохранение, которому доверяют", респондентам был задан вопрос: насколько доверяете представителям следующих профессий, в том числе врачам. Полностью доверяют представителям данной профессии 36%, не доверяют совсем - 7%. Россияне также доверяют ученым (52%), 3% - не доверяют; военнослужащим - 51% доверяет полностью, 3% не доверяют совсем, журналистам доверяют 15%, не доверяют совсем 17%, блогерам - 6% доверяют, 34% не доверяют совсем.

Врачам верят, но диагнозы перепроверяют

ВЦИОМ также узнал, стали ли россияне больше доверять врачам за последние полгода. Утвердительно ответили 15%, причем 32% из них стали доверять больше исходя из собственного опыта, 23% - из-за влияния пандемии, 18% обратили внимание на улучшение качества обслуживания; 26% стали доверять врачам меньше, а 57% респондентов заметили, что в вопросах доверия ничего не изменилось.

Отвечая на вопрос, как в РФ обстоят дела в сфере здравоохранения, 12% опрошенных ответили, что хорошо, 45% - удовлетворительно, 41% считает, что "скорее плохо". ВЦИОМ также выяснил, что в течение трех-пяти лет 45% россиян приходилось перепроверять диагноз и тактику лечения у других специалистов, 54% к такой опции не прибегали.

Профессия врача остается желанной: 60% опрошенных рассказали, что хотели бы, чтобы дети или внуки стали врачами в будущем, а 31% придерживаются иного мнения. При этом, если бы пришлось советовать близким выбирать профессию уже сегодня, то 25% посоветовали освоить профессию учителя, 16% - юриста, 12% - инженера, 11% - врача и 10% - программиста.

Погрешность для данной выборки ВЦИОМ не превышает 2,5%.