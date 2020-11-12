На Кубани до конца года ожидают еще около 1 млн туристов

КРАСНОДАР, 12 ноября. /ТАСС/. Около 1 млн туристов, по планам, посетят курорты Краснодарского края до конца 2020 года. Контроль за соблюдением санитарных норм на курортных территориях будет усилен, написал в своем Telegram-канале губернатор края Вениамин Кондратьев.

"Знаю, что жители часто жалуются на работающие допоздна рестораны и бары. Обязательно будем реагировать на такие сигналы, особенно на курортных территориях. До конца года мы ожидаем еще около миллиона туристов", - написал Кондратьев.

Он уточнил, что поручил вице-губернатору Александру Руппелю проконтролировать работу за соблюдением санитарных норм в гостиницах, отелях, в местах отдыха.

Кроме того, Кондратьев написал, что также власти усилят контроль за соблюдением масочного режима в небольших муниципалитетах. "На прошлой неделе мы договорились усилить контроль за соблюдением масочного режима, социальной дистанции и провести проверки предприятий потребсферы. Количество рейдов, по моим данным, увеличилось, но статистика говорит о том, что проверки проходят в основном в крупных городах. Обязательно усилим работу в этом направлении и в небольших муниципалитетах", - добавил губернатор.

В четверг утром сообщалось, что число случаев заражения коронавирусом в Краснодарском крае за сутки увеличилось на 153, что является максимумом с начала пандемии, и составило 19 080. После выздоровления выписаны более 12 тыс. человек.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2019 году общий турпоток в нем составил порядка 17,3 млн отдыхающих, их доля в летние месяцы составила около 60%. С начала 2020 года Кубань приняла более 10,2 млн гостей. Из-за пандемии коронавируса в регионе введен мораторий на взимание курортного сбора до конца 2020 года.