Собянин: в Москве госпитализируют более 1,5 тыс. заразившихся коронавирусом в день

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Количество госпитализаций в Москве выросло до более 1,5 тыс. человек в сутки, загрузка коечного фонда еще на четверть может быть критичной. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-24".

"Выявляемость пробила уже 6 тыс. человек в сутки, а госпитализации - больше 1,5 тыс. В разные дни по-разному, но мы уже перешагнули эту планку. <…> Загрузка коечного фонда еще на четверть может привести уже к достаточно серьезным издержкам", - сказал Собянин.

Но при этом система здравоохранения справляется. В больницах достаточный запас коечного фонда. Рост госпитализаций скорее всего будет продолжаться. Поэтому относительно сложившейся ситуации, все вводимые меры ограничения оправданы и минимальны.

"Главное, чтобы был баланс количества людей, которые госпитализируются и которые выписываются. Если выписывается больше, чем поступает в госпитали, то постепенно снижается нагрузка на все больницы и коечный фонд. За последние несколько недель мы с 8 тыс. приблизились к 12 тыс. загрузки коечного фонда", - добавил мэр.

При этом он отметил, что за неделю в среднем дополнительно загружаются по 300-500 инфекционных коек. Однако в последние два дня в Москве выписывают больше пациентов после выздоровления от коронавируса, чем госпитализируют, добавил мэр.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 491 542 случая заражения, из них 5 997 за последние сутки. Выздоровели 354 705 человек, умерли 7 573.

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