Институты развития Дальнего Востока подписали соглашение о подготовке кадров

ТАСС, 12 ноября. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Арктике (АРЧК ДВиА) подписали на форуме "Сильные идеи для нового времени" соглашение о кадровом обеспечении бизнеса, сообщает в четверг пресс-служба АСИ.

"В подписании участвовали генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике Сергей Хорват и заместитель директора направления АСИ "Молодые профессионалы" Юлия Ханьжина. Стороны будут создавать новые сервисы, чтобы улучшать механизмы обеспечения кадрами работодателей на Дальнем Востоке и в Арктике", - говорится в сообщении.

Одним из пилотных совместных проектов стал проект "Кадры для инвесторов". Кроме того, планируется организовать работу экспертного сообщества на базе проекта "Рабочие кадры для Арктики" для выработки решений и тиражирования практик кадрового обеспечения, которые специфичны для арктической зоны. Для организаций совместных мероприятий будут использоваться инструменты АСИ - платформа Leader-ID и инфраструктура коворкинг-пространств "Точка кипения" и партнеров агентства.

Проект "Кадры для инвесторов" подразумевает формирование каталога из действующих профильных сервисов Агентства стратегических инициатив, АРЧК ДВиА и партнеров АСИ - "Платформы Национальной технологической инициативы" и союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)". В рамках проекта планируется налаживание коммуникации с инвесторами и представителями региональной власти.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный АСИ и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.