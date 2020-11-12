В Калининграде переводят на удаленку старшеклассников

КАЛИНИНГРАД, 12 ноября. /ТАСС/. Ученики 8-10 классов школ Калининграда в течение ближайших полутора недель перейдут на дистанционное обучение. Мера пока касается только областного центра и не затрагивает другие муниципалитеты региона, сообщили ТАСС в четверг в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

В среду губернатор Антон Алиханов на своей странице в Instagram сообщил, что поручил школам Калининграда подготовиться к переводу старшеклассников у удаленное обучение.

"Решение переводе уже принято в связи ростом числа заразившихся новым коронавирусом. На дистанционное обучение в течение ближайшей недели - полутора недель будут переведены восьмые - десятые классы школ Калининграда", - сказал представитель штаба.

Мера распространяется на Калининград, поскольку здесь наибольшее число заразившихся среди школьников старших классов. Других муниципалитетов она пока не коснется. Ученики 11-х классов в городе продолжат учиться в очном формате с учетом подготовки к ЕГЭ, уточнил собеседник агентства.

По данным на 12 ноября, в области зафиксировано 8 338 случаев заражения новым коронавирусом, в том числе 143 - за прошедшие сутки. Вылечились 5 376 пациентов, умерли 106 человек, под медицинским наблюдением находятся 3 039 человек.

С четверга в связи с распространением инфекции в области введены дополнительные ограничения. По распоряжению региональных властей запрещена работа фудкортов (зон питания) и детских комнат в торговых центрах. Учреждениям общественного питания запрещено обслуживание посетителей с 21:00 до 06:00. Для граждан старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями органов дыхания, а также эндокринными заболеваниями до 30 ноября продлен режим самоизоляции. В группы риска по коронавирусу включены беременные женщины.

Всем колледжам и вузам, в том числе частным, рекомендовано перейти на дистанционную форму обучения до 4 декабря. Работодателям рекомендовано перевести на удаленную работу 50% административного персонала.