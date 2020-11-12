ТАСС, 12 ноября. Власти Мордовии рекомендовали отменить новогодние корпоративы и мероприятия в связи с ростом числа заражений коронавирусом. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе главы Мордовии по итогам совещания по вопросам борьбы с распространением инфекции.

По данным правительства республики, эпидемическая обстановка в Мордовии остается сложной, количество ковидных коек в инфекционных госпиталях республики продолжает увеличиваться, по состоянию на 11 ноября в инфекционных госпиталях находятся 2 167 пациентов, ежедневно госпитализируют 190-200 человек.

"Глава Мордовии Владимир Волков не исключил введения дополнительных ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции и призвал жителей республики отнестись к этому с пониманием. Все участники совещания сошлись во мнении, что новогодние массовые мероприятия, включая корпоративы, в этом году придется отменить", - говорится в сообщении.

Волков также поставил задачу усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, продолжить проверки работы такси, в адрес которых есть много нареканий со стороны жителей республики. Кроме того, планируется усилить санобработку подъездов, мест общего пользования, торговых точек.

В Мордовии за период пандемии коронавирусом заразились 9 160 человек, 7 582 человека выздоровели, 55 умерли. За минувшие сутки выявлено 87 случаев заражения коронавирусом - максимальное значение с начала пандемии. На стационарном лечении сейчас находятся 2 167 человек, 1 180 человек - под наблюдением дома.

В республике действует масочный режим, запрещены массовые мероприятия, ограничено время работы кафе и ресторанов с 8:00 до 23:00. Также ранее власти обязали работодателей перевести на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников, запретили детям до 15 лет посещать торговые центры, а гражданам в возрасте старше 65 лет рекомендовали уйти на самоизоляцию.