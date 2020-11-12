В Новгородской области приостановили работу фудкортов и детских игровых комнат

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 ноября. /ТАСС/. Работа фудкортов, детских игровых комнат приостановлена в Новгородской области из-за ситуации с коронавирусом, также запрещено посещение детьми торговых центров без сопровождения взрослых. Ограничения, внесенные в указ "О введении режима повышенной готовности" губернатором региона Андреем Никитиным, вступили в силу в четверг.

"Оказание услуг [общественного питания] осуществляется, за исключением: оказания услуг общественного питания с использованием различными хозяйствующими субъектами общего зала обслуживания [фудкорты], а также вне обособленных помещений для оказания услуг общественного питания, кроме расположенных на территории вокзалов, автозаправочных станций", - говорится в документе.

Изменениями в указ также приостановлены работа детских игровых комнат, расположенных в торговых центрах и кафе; проведение массовых развлекательных и спортивных мероприятий за исключением тренировок и соревнований на открытых спортплощадках: одновременно в них могут участвовать не более 100 человек, а места для зрителей могут быть заполнены не более чем на 25%. Тренировки в залах спортивных объектов разрешены при участии не более 50 человек. Кроме того, введены ограничения на пребывание детей в торговых центрах.

"Запретить нахождение лиц, не достигших возраста 16 лет, на территориях и в помещениях торговых и торгово-развлекательных центров без сопровождения родителей (законных представителей)", - поясняется в документе.

Согласно документу, министерству здравоохранения региона необходимо обеспечить охват в 100% лабораторными исследованиями на коронавирус жителей Боровичского, Старорусского, Валдайского районов, у которых есть клинические признаки ОРВИ. Также в этих районах из-за роста случаев заражения коронавирусом временно приостановили диспансеризацию.

Заболеваемость в Новгородской области начала постепенно расти в последних числах сентября. С октября в регионе усилили контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах и на транспорте, с 23 октября в регионе ограничили режим работы предприятий общепита до 23:00, с 29 октября отменено проведение банкетов, для предприятий установлено условие обязательного перевода на удаленку 5% сотрудников.