Многодетные малоимущие семьи Сахалина смогут претендовать на жилье по соцнайму

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Депутаты Сахалинской областной думы во втором окончательном чтении приняли законопроект, согласно которому многодетные малоимущие семьи региона смогут претендовать на жилье по социальному найму, если у них уже есть земельный участок. Об этом в четверг сообщает пресс-служба областного парламента.

"Таким образом, теперь сохраняется за многодетными семьями, которым предоставлен земельный участок, право быть признанными малоимущими и нуждающимися в предоставлении по договорам социального найма жилых помещений в муниципальном жилищном фонде", - пояснили в пресс-службе.

Депутаты признали, что предоставление земельного участка само по себе не удовлетворяет потребность таких семей в жилье, а в некоторых случаях эти земельные участки вообще не имеют необходимой инфраструктуры, поэтому строительство и ввод в эксплуатацию построенного жилого дома занимает значительное время.