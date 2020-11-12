МВД предлагает разрешить садиться за руль с 17 лет

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. МВД разработало проект изменений в закон "О безопасности дорожного движения", в котором в том числе говорится о намерении разрешить садиться за руль автомобиля с 17 лет, но при условии нахождения в машине водителя-наставника, имеющего водительское удостоверение. Об этом говорится в соответствующем проекте федерального закона, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект предлагает ввести такое новое понятие, как водитель-наставник, который имеет право управлять автомобилем категории "B" или подкатегории "В1". "Сопровождающий несовершеннолетнего водителя в целях оказания помощи в закреплении устойчивых навыков безопасного управления транспортным средством соответствующей категории или подкатегории и осуществления контроля за соблюдением правил дорожного движения и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения", - говорится в документе.

Водители-иностранцы

Также законопроект предлагает считать недействительными иностранные права на территории России по истечении шести месяцев с даты получения вида на жительство или российского гражданства. Кроме того, согласно документу, гражданам России, постоянно проживающим за пределами страны, предлагается управлять автомобилем на основании имеющихся у них иностранных национальных водительских удостоверений государств постоянного проживания, при наличии документов, подтверждающих такое проживание, оформленных на русском языке или имеющих нотариально заверенный перевод на русский язык. Что касается граждан государств-членов Евразийского экономического союза, которые имеют вид на жительство или гражданство, то им предлагается управлять транспортными средствами на территории России на основании имеющихся у них национальных водительских удостоверений до истечения срока их действия.

Обмен водительских удостоверений

В законопроекте также отмечено, что национальное водительское удостоверение, которое не соответствует требованиям международных договоров России, а также выданное в иностранном государстве, не являющемся совместно с Россией участником международных договоров в области обеспечения безопасности дорожного движения, признается действительным для управления транспортными средствами на территории страны при условии, если оно предъявляется вместе с заверенным переводом на русский язык. Что касается порядка выдачи российских прав на основании иностранных национальных водительских удостоверений, выданных в иностранном государстве, не являющемся совместно с Россией участником международных договоров в области обеспечения безопасности дорожного движения, обмену на российские национальные водительские удостоверения не подлежат.

Выдача водительских удостоверений после наказания

Законопроект предлагает допускать к пересдаче экзаменов и выдачи водительские удостоверения людям, которые находились за рулем в состоянии опьянения или отказались от прохождения медицинского освидетельствования только по истечении срока в течение которого указанные лица считаются подвергнутыми данному административному наказанию.

В настоящее время законопроект направлен на рассмотрение в правительство и проходит экспертизу в Аналитическом центре при правительстве.