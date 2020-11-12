Более 90% пассажиров общественного транспорта в Москве носят маски

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Более 90% пассажиров в Москве соблюдают масочный режим в общественном транспорте, более 80% надевают перчатки, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".

"В целом больше 90% [пассажиров] соблюдают масочный режим, около 80% [пассажиров] соблюдают перчаточный режим", - сказал он.

Мэр подчеркнул, что игнорировать ношение перчаток в общественном транспорте - большой риск. "Но надо и понимать, что люди сами делают свой выбор.<...> Москвичи сами должны понимать отчетливо, на какой риск идут", - добавил Собянин.

Роспотребнадзор запретил пускать в общественный транспорт Москвы пассажиров без средств индивидуальной защиты (СИЗ), даже если они уже оплатили поездку, с 16 октября.

Мэр также отметил, что на общественном транспорте в Москве каждый день передвигаются более 350 тыс. человек, это преимущественно студенты вузов, колледжей и школьники.

"В настоящее время на общественном транспорте передвигаются где-то каждый день порядка 350-370 тыс. человек, это студенты и школьники. В основном, студенты и учащиеся колледжей", - сказал он.

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