В ВОЗ рассказали, как отличить грипп от COVID-19

Особенностью COVID-19 является разве что потеря заболевшим обоняния и вкуса, хотя эти симптомы не являются присущими исключительно этому заболеванию. В этой ситуации "надлежащее тестирование, обеспечивающее эффективное выявление и наблюдение за гриппом и SARS-CoV-2, имеет исключительно важное значение для верных действий".

Как заявила ранее на брифинге в Женеве руководитель группы ВОЗ по обеспечению готовности и реагированию на грипп Энн Моэн, грипп и COVID-19 могут циркулировать одновременно и иметь схожие симптомы, и чтобы не ошибиться с диагнозом, нужно прибегнуть к лабораторному тестированию. "Единственный реально однозначный способ установить, идет речь о гриппе или COVID-19, это тест в лаборатории", - сказала она. По словам Моэн, "нет необходимости заниматься самостоятельной постановкой диагноза". Если симптомы слабые и ограничиваются чиханием при отсутствии температуры или при небольшой температуре, то "можно оставаться дома". "Однако если есть серьезные симптомы, такие как трудности с дыханием и высокая температура, а также другие серьезные симптомы, то следует обратиться к врачу", - констатировала эксперт. Людям с ослабленным здоровьем и беременным она посоветовала обращаться к врачу и при отсутствии серьезных симптомов.

Кому потребуется вакцинация

ВОЗ считает, что в условиях потенциального одновременного распространения гриппа и COVID-19 в первую очередь вакцинацию от гриппа необходимо пройти медицинским работникам и пожилым людям. В приоритетную группу входят также дети, беременные женщины и люди с ослабленным здоровьем, заявил Язаревич.

"ВОЗ рекомендует для вакцинации от гриппа пять целевых групп: беременные женщины, люди с особыми показаниями по здоровью, пожилые, работники здравоохранения и дети", - отметил он. Однако "с учетом проблем, с которыми мы сейчас сталкиваемся, спрос на вакцину от гриппа может в некоторых странах превышать предложение ". В этой связи эксперты ВОЗ по иммунизации считают, что "в условиях пандемии COVID-19 среди пяти групп риска наивысшим приоритетом для вакцинации от гриппа являются работники здравоохранения и пожилые люди".

В ВОЗ ожидают, что в связи с приходом в Северное полушарие сезона гриппа государства адаптируют свои планы, касающиеся борьбы с этой болезнью, к условиям пандемии COVID-19. Язаревич обратил внимание на опубликованные организацией 6 ноября рекомендации на этот счет. ВОЗ напомнила, что ежегодно гриппом заболевают до миллиарда людей, при этом от 3 до 5 млн пациентов болеют тяжело и до 650 тыс. человек умирают от респираторных проблем. Хотя в Южном полушарии в текущем году было существенно меньше случаев гриппа, чем в прошлые годы, что эксперты объясняют санитарными ограничениями из-за COVID-19, "нет уверенности, что ситуация будет такой же в Северном полушарии в сезон гриппа 2020-2021 годов", отметили в ВОЗ. В случае отмены в Северном полушарии ограничительных мер, касающихся коронавируса, "передача гриппа может усилиться, что приведет к потенциальной совместной циркуляции гриппа и [коронавируса] SARS-CoV-2". Это "стало бы дополнительным бременем для уязвимого населения и систем здравоохранения".