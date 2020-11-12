Росздравнадзор в Мордовии проверит частные аптеки из-за жалоб на отсутствие лекарств

"Управление Росздравнадзора по Республике Мордовия по поручению главы республики проведет проверки частных аптек. К тем из них, кто недобросовестно относится к своим обязанностям, будут применяться строгие меры", - говорится в сообщении.

По данным властей, от жителей Мордовии поступают жалобы на отсутствие в аптеках противовирусных препаратов и ряда антибиотиков. "Один из самых больных вопросов сейчас - это лекарства, причем не только от ковида, но и от ОРВИ. "Гриппферона" нет в аптеках, пропал совершенно, "Арбидол" пропал, другие препараты. Понимаю, что идет усиленный спрос, но мы должны это учитывать", - цитирует пресс-служба Волкова.

В правительстве Мордовии отмечают, что ситуация с нехваткой лекарств сложилась из-за ажиотажного спроса и сложностей с новыми требованиями по маркировке. При этом в государственной аптечной сети "Фармация" необходимые лекарства есть, сейчас сеть заключает с поставщиками договоры, чтобы создать необходимый запас препаратов. Лекарственные средства поступят в аптеки в конце текущей и в начале следующей недели. Также, по данным властей, в наличии сейчас есть парацетамол и препарат от коронавируса арепливир.

В Мордовии, где в августе-сентябре выявляли ежедневно около 30 случаев заражения, за последнюю неделю суточный прирост составляет более 70 случаев. За минувшие сутки выявлено 87 случаев заражения коронавирусом - это максимальное суточное число заразившихся за период пандемии. За весь период коронавирусом заразились 9 160 человек, 55 умерли. В инфекционных госпиталях находятся 2 167 человек, причем ежедневно в Мордовии госпитализируют 190-200 человек.

В республике действует масочный режим, запрещены массовые мероприятия, ограничено время работы кафе и ресторанов с 8:00 до 23:00. Власти обязали работодателей перевести на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников, запретили детям до 15 лет посещать торговые центры, а гражданам в возрасте старше 65 лет рекомендовали уйти на самоизоляцию. Также власти рекомендовали отменить новогодние корпоративы и мероприятия.