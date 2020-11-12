Власти Кубани сообщили, что край еще не вышел на плато по уровню заболеваемости COVID-19

КРАСНОДАР, 12 ноября. /ТАСС/. Краснодарский край, где ежедневно фиксируют рост числа заразившихся коронавирусом, еще не вышел на плато по уровню заболеваемости, заявила в четверг в ходе "марафона с врачами и пациентами "Красной зоны" в эфире телеканала "Кубань-24" вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

В четверг утром оперативный штаб региона сообщал, что число случаев заражения коронавирусом в Краснодарском крае за сутки увеличилось на 153, что является максимумом с начала пандемии, и составило 19 080. После выздоровления выписаны более 12 тыс. человек.

"Сейчас мы в общем-то даже не вышли на плато [по числу заразившихся коронавирусом] и находимся в процессе заметного роста", - сказала Минькова.

Она отметила, что медицина региона работает на пределе своих возможностей, по ее словам, в ковидных госпиталях региона с инфицированными пациентами работают порядка трех тысяч врачей. По решению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева стимулирующие выплаты регионального уровня пролонгировали на 2021 год, до конца 2020 года на эти цели направят около 200 млн рублей, в 2021 году - около 1,3 млрд рублей.

По ее словам, на сегодняшний день на Кубани работают 24 ковидных госпиталя, за последнюю неделю развернуты дополнительно около 400 коек, их общее количество составляет 5,8 тыс. коек, в случае необходимости край готов увеличить количество до 6 тыс. мест.