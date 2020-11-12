Попова: научный потенциал позволяет России бороться с пандемией успешнее других стран

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Большой научный потенциал позволяет России бороться с коронавирусом успешнее многих других стран, заявила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова на форуме "Сильные идеи для нового времени".

"Безусловно, важно отметить, что Российская Федерация в выигрышном положении в отношении значительного количества стран. В первую очередь тем, что у нас есть наука, большая наука, и эта наука государственная", - сказала она.

Попова призвала расширить подготовку специалистов по инфекционным болезням. "Мы уже сегодня говорим о том, что нам надо увеличивать количество часов в медицинских вузах для того, чтобы давать знания по эпидемиологии в большем объеме и всем специалистам, как это было еще несколько десятилетий назад, хотя бы вернуться к тому объему, который был", - сказала глава ведомства.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.