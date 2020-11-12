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Лавров: есть основания полагать, что Навального отравили в Германии или в самолете

По словам главы МИД РФ, есть вопросы, какие люди, кроме врачей, были на борту этого самолета
' ТАСС/Ruptly'

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Россия не может исключать версии об отравлении Алексея Навального боевым отравляющим веществом либо на территории Германии, либо в самолете, который доставил его в берлинскую клинику Charite. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ по актуальным вопросам международной повестки дня.

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"У нас есть все основания полагать, что все, что с ним [Навальным] произошло с точки зрения проникновения боевых отравляющих веществ в его организм, могло произойти в Германии или в самолете, куда его погрузили и повезли в клинику Charite", - отметил глава МИД РФ.

"Возникают вопросы, какие люди, помимо врачей, были на борту этого самолета, - продолжил Лавров. - Об этом тоже интересно поговорить, но это, наверное, будет уже касаться не столько медицинских вопросов, сколько вопросов, связанных с тем, кто мог иметь отношение к этой истории за пределами непосредственно врачебных кругов".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичГерманияРоссия
Пандемия COVID-19
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