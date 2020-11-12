Ноябрьских каникул в школах Москвы не будет

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Ноябрьские каникулы в школах Москвы с обучением по триместрам были перенесены на более ранний срок и включены в двухнедельный отдых с 5 по 18 октября. Об этом сообщили в четверг ТАСС в департаменте образования и науки столицы.

Как поясняли в департаменте ранее, ноябрьские каникулы в школах не отменяли, они уходили на двухнедельные каникулы с 5 октября вместо обычного каникулярного отдыха в ноябре для снижения роста заболеваемости коронавирусом.

"Осенние каникулы в московских школах не отменяли, они прошли в начале октября и были продлены до двух недель. Для большинства детей они прошли в обычное время, а для остальных перенесены на более ранний срок. Таким образом, во всех московских школах осенние каникулы были организованы в период с 5 октября по 18 октября, в том числе в школах, в которых обучение строится по триместровой системе. После осенних каникул следуют зимние", - сказали в пресс-службе.

С 5 до 18 октября столичные школьники уходили на каникулы для снижения роста заболеваемости коронавирусом. Плановые недельные осенние каникулы в большинстве московских школ должны были начаться с 5 октября, однако они были продлены еще на неделю и начались одномоментно во всех учебных учреждениях.