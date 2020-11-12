CureVac рассчитывает выпустить вакцину от коронавируса в третьем квартале 2021 года

БЕРЛИН, 12 ноября. /ТАСС/. Расположенная в городе Тюбинген фармацевтическая фирма CureVac планирует выпустить свою вакцину от коронавируса в третьем квартале следующего года. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции председатель правления компании Франц-Вернер Хаас.

По его словам, в ближайшее время должна начаться "решающая фаза" испытаний препарата с участием 36 тыс. добровольцев. В первом квартале планируется начать процесс получения регистрации вакцины. "Мы рассчитываем, что допуск вакцины состоится в третьем квартале 2021 года", - отметил Хаас

CureVac также планирует привлечь к продвижению вакцины на рынке компанию-партнера. "Сейчас мы ведем переговоры с различными возможными партнерами, которые могли бы нас поддержать", - сказал он. Хаас исходит из того, что компания выпустит в следующем году 300-400 млн доз препарата.

В конце октября CureVac опубликовала промежуточные итоги 1-й фазы испытаний, которые, по ее оценке, были положительными.

CureVac, насчитывающая 460 сотрудников, работает над вакциной против коронавируса совместно с Институтом разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI). 15 июня Министерство экономики и энергетики ФРГ сообщило, что правительство ФРГ инвестирует €300 млн в развитие CureVac.