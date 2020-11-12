В РФ зафиксировали максимумы по числу выздоровевших и умерших из-за коронавируса за сутки

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Число смертей из-за коронавируса в России обновило максимум - в четверг стало известно о 439 умерших за минувшие сутки. Днем ранее в стране зарегистрировали 432 летальных исхода из-за новой инфекции.

В общей сложности, по данным федерального оперативного штаба, с начала пандемии умерли 32 032 пациента, или 1,72% всех заразившихся.

Летальность новой болезни в России заметно ниже, чем во многих других странах: так, в США она составляет около 2,32%, в Бразилии - 2,84%, в Великобритании - 4%, а в Мексике - 9,78%. Однако сводки федерального оперативного штаба не учитывают уточненную статистику за предыдущие месяцы, а также случаи, когда коронавирус стал сопутствующей, а не основной причиной смерти.

Заболеваемость

За сутки в России выявили 21 608 новых случаев заражения коронавирусом - это ненамного меньше максимума, зарегистрированного в понедельник, когда стало известно о 21 798 заболевших.

В общей сложности в стране заразились уже 1 858 568 человек - почти 1,3% населения. В большинстве других государств, сильнее прочих пострадавших от пандемии, доля инфицированных выше. В США она близка к 3,2%, во Франции составляет более 2,8%, в Бразилии - около 2,7%, в Великобритании - 1,9%.

При этом данные оперативного штаба могут быть далеки от реальных - такое предположение сделал накануне мэр Москвы Сергей Собянин. По его оценке, коронавирусную инфекцию уже перенесли от 2,5 млн до 3 млн москвичей - 20-25% населения.

Это косвенно подтверждается данными тестирования россиян на антитела - по оценке компании "Инвитро", которая провела более 1 млн тестов, доля пациентов с положительными результатами исследования в крупных городах колеблется от 12,6% в Нижнем Новгороде до 26,8% в Новосибирске. В Москве антитела выявили у 15,7% сдавших тест.

Выздоровление

За сутки в России выписали 18 811 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Это новый максимум за время пандемии, предыдущий был зарегистрирован в среду - 18 616 выздоровевших.

В общей сложности уже вылечились 1 388 168 россиян, следует из данных штаба. Доля выздоровевших растет второй день подряд и уже достигла 74,7%.

Это меньше, чем в Индии, где, по данным властей, вылечили почти 93% заболевших, или Бразилии - там доля выписанных пациентов близка к 91%. Но гораздо больше, чем, например, в США (38,4%).

География

Главным очагом эпидемии в России остается Москва - на нее пришлось почти 28% случаев заражения, выявленных в стране за минувшие сутки.

Быстро развивается эпидемический процесс в Санкт-Петербурге, где максимумы по числу заболевших обновляются каждый день. Если месяц назад на город приходилось менее 4% подтверждаемых в стране случаев, то сейчас - 7,7%.

Если рассматривать ситуацию по федеральным округам, выше всего заболеваемость в Центральной России - там выявили в общей сложности 9 068 заразившихся за сутки (42% всех в стране). В Северо-Западном федеральном округе подтвердили 3 527 случаев заражения (16,3%), в Приволжье - 2 321 (10,7%), в Сибири - 2 015 (9,3%).

На Дальнем Востоке число заболевших за сутки достигло 1 608, а его доля в общероссийской статистике составила 7,4%. В Южном федеральном округе эти показатели равны соответственно 1 251 и 5,8%, в Уральском - 1 152 и 5,3%, в Северо-Кавказском - 666 и 3,1%.