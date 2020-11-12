В ЕК объяснили, почему не рассматривают закупку вакцины "Спутник V"

БРЮССЕЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Евросоюз при выборе вакцины от нового коронавируса ориентируется на европейские компании. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер, отвечая на вопрос журналистов о том, почему ЕК не рассматривает закупку российской вакцины "Спутник V", если уровень ее эффективности объявлен выше, чем у американо-германской вакцины Pfizer.

"Мы много раз объясняли, что наша стратегия ориентируется на компании, которые производят вакцины в Евросоюзе", - сказал он.

При этом представитель ЕК подчеркнул, что Брюссель продолжает вести переговоры с различными компаниями, которые работают над вакцинами от коронавируса.

Еврокомиссия утвердила в среду контракт с концерном германской фармакологической компании BioNTech и американской Pfizer на предзаказ до 300 млн доз вакцины от коронавируса, как только будет доказана ее безопасность и эффективность. ЕК не называет сроки поставок, разработчики вакцины надеются их запустить уже до конца года.

Ранее, комментируя решение Венгрии параллельно вести переговоры с Россией о приобретении российской вакцины "Спутник V" для этой страны, представители Еврокомиссии отметили, что российская вакцина не входит в стратегию вакцинации ЕС (в которую включены только западные производители, которые будут производить вакцину на территории сообщества). ЕК настаивает на необходимости сертификации любых иностранных вакцин Европейским агентством по лекарственным средствам, однако признает, что в некоторых случаях "вакцины могут быть сертифицированы на национальном уровне странами ЕС", что открывает для Венгрии и других государств легальную возможность приобретения российской вакцины, не дожидаясь завершения бюрократических процедур на европейском уровне.

По данным ВОЗ, сейчас во всем мире существует около 170 проектов по разработке вакцины от коронавируса. Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину, которая получила название "Спутник V".