Власти Москвы разъяснили действие новых ограничений для спортивных мероприятий

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Значимые спортивные мероприятия в Москве, скорее всего, будут проходить с участием зрителей, но при соблюдении всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований и заполнении трибун не более 25% от вместимости стадиона. Об этом сообщил в четверг в интервью телеканалу "Россия-24" мэр Москвы Сергей Собянин.

"Требования единые ко всем проведениям мероприятий. Другой вопрос, что не все спортивные заведения, спортивные учреждения, организации, спортивные здания, сооружения могут соответствовать этим требованиям. Это первое. И второе, - мы, конечно, смотрим значимость этих мероприятий. Если там какой-то футбольный матч или хоккейный матч транслируется по телевидению, его видит вся страна, то должна быть создана какая-то атмосфера праздника. Да, такие мероприятия, скорее всего, мы разрешим, но при соблюдении требований и заполнения трибун не более 25%", - сказал Собянин.

Он добавил, что списки и заявки от организации на проведение спортивных мероприятий будут согласовываться с департаментом спорта Москвы и столичным управлением Роспотребнадзора.

"Список, заявки от организаций проанализируем и примем решение сроком на ближайшие 1,5 месяца. Как минимум для того, чтобы организаторы знали, на какие соревнования можно зрителей приглашать, а на какие - нет", - отметил Собянин.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 491 542 случая заражения, из них 5 997 за последние сутки. Выздоровели 354 705 человек, умерли 7 573.