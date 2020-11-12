В Росгидромете рассказали, кто подвержен влиянию магнитных бурь

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Влиянию магнитных бурь подвержены люди, у которых есть проблемы со здоровьем, а также жители заполярных областей. Здоровые люди не должны ощущать влияние такой космической активности, сообщил руководитель Центра космической погоды для нужд аэронавигации при Институте прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова Вячеслав Буров.

"Если у человека ослаблен иммунитет, то есть больные, пожилые люди, больные дети, они могут ощущать внешнее воздействие магнитных бурь. Если же человек абсолютно здоров, то он не должен ощущать", - сообщил он на пресс-конференции ТАСС онлайн.

Кроме того, по его словам, ощущают влияние магнитных бурь люди, живущие в заполярных зонах.

"Воздействие идет прежде всего на полярные области. Магнитное поле сильно воздействует на людей, живущих за полярным кругом, будь это на севере или юге", - поясняет Буров.