Режим самоизоляции для людей старше 65 лет в Мурманской области продлили до 26 ноября

МУРМАНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Период самоизоляции для людей старше 65 лет в Мурманской области решено продлить до 26 ноября в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом. Об этом в четверг сообщает оперативный штаб региона по борьбе с инфекцией.

"Правительство Мурманской области продлило самоизоляцию для старшего поколения до 26 ноября. На весь период ограничительных мер работающие люди 65 лет и старше имеют право на больничный лист и выплату пособия по временной нетрудоспособности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение принято на основании предложений главного санитарного врача региона. Принятый ранее период самоизоляции для людей старше 65 действовал в регионе с 16 октября до 12 ноября.

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Мурманской области со 2 ноября приостановлено проведение плановой диспансеризации и профосмотров, продлен до особого распоряжения запрет на проведение спортивных соревнований, приостановлена деятельность развлекательных учреждений, стационарные отделения учреждений социальной сферы переведены на круглосуточный закрытый режим работы. Школьные каникулы продлены до 15 ноября.

По информации оперативного штаба региона, на утро четверга в Мурманской области выявлен 251 новый случай заболевания COVID-19. Общее число подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции составляет 22 569, 18 225 пациентов выздоровели, 3 983 находятся на лечении, 361 человек умер.