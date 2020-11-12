Небоскреб "Лахта центр" в Петербурге получил премию Emporis Skyscraper Awards

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. "Лахта Центр" в Санкт-Петербурге стал первым российским небоскребом, получившим мировую премию в области высотной архитектуры Emporis Skyscraper Awards. Об этом в четверг сообщили в официальном сообществе многофункционального комплекса "ВКонтакте".

"Emporis Skyscraper Awards - главная мировая премия в области высотной архитектуры, впервые за историю своего существования досталась российскому небоскребу. Принимает поздравления "Лахта Центр", - говорится в сообщении.

В конкурсе участвовали 700 проектов со всего мира. Главным соперником петербургской высотки была пекинская башня Leeza Soho. По итогам конкурса офисное здание круглой формы, созданное по проекту архитектора Захи Хадид, заняло второе место. На третьем месте - небоскреб архитектора "Хадсон Ярдс, 35" в Нью-Йорке.

По информации, размещенной на сайте премии, жюри конкурса выделили петербургский небоскреб среди других соперников из-за необычной формы сооружения, которая напоминает язык пламени, изображенный на логотипе компании ПАО "Газпром". Дополнительные баллы проект смог получить благодаря использованию экологически чистых и энергоэффективных технологий при строительстве здания, сообщается на сайте.

"Лахта Центр" стал самым высоким небоскребом Европы (462 метра). В высотном здании расположится штаб-квартира ПАО "Газпром". По планам девелопера, офисные помещения будут преимущественно сосредоточены в башне и займут в ней 129,9 тыс. кв. метров на 86 этажах. Еще около 10 тыс. квадратных метров офисных площадей расположатся в помещениях многофункционального здания.

Премия Emporis Skyscraper Award - это единственная премия для высотных зданий, которая присуждается небоскребам по всему миру с 2000 года. Награда дается за выдающиеся достижения в эстетическом и в функциональном архитектурном дизайне.