В Калининградской области работодателей обязали перевести беременных на удаленную работу

КАЛИНИНГРАД, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Калининградской области обязали работодателей перевести беременных на удаленный режим работы в связи с пандемией. Об этом журналистам сообщили в четверг в региональном оперативном штабе по контролю за инфекцией.

"Устанавливается обязанность работодателей перевести на удаленный режим работы беременных женщин, они должны быть включены в те 50% офисных работников, которые работодатель обязан отправить на дистант", - сообщили в штабе.

С 12 ноября по решению областных властей беременные отнесены к группе риска по коронавирусу наряду с гражданами в возрасте старше 65 лет, а также страдающими заболеваниями органов дыхания и сахарным диабетом.

С четверга в связи с распространением инфекции в области введены дополнительные ограничения. По распоряжению региональных властей, до 1 декабря запрещена работа фудкортов (зон питания) и детских комнат в торговых центрах. Учреждениям общественного питания запрещено обслуживание посетителей с 21:00 до 06:00 за исключением доставки продукции и торговли навынос. Для граждан старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями органов дыхания, а также эндокринными заболеваниями до 1 декабря продлен режим самоизоляции. Торговым центрам предписано обслуживать посетителей с соблюдением социальной дистанции и обеспечением не менее 25 кв. м площади на посетителя. Всем колледжам и вузам, в том числе частным, рекомендовано перейти на дистанционную форму обучения до 4 декабря.

По данным на 12 ноября, в области зафиксировано 8 338 случаев заражения новым коронавирусом, в том числе 143 - за прошедшие сутки. Вылечились 5 376 пациентов, умерли 106 человек, под медицинским наблюдением находятся 3 039 человек.