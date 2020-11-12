Глава Камчатки предложил оценивать эффект отраслей экономики на природу

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. В России должны ввести оценку эффекта различных отраслей экономики на природу и экологию. Такое мнение в четверг выразил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, выступая на сессии форума "Сильные идеи для нового времени".

"Мне кажется очень важным подходить к зеленому росту не только с позиции риска катастрофы как факта оценки <...>, но как в целом оценки эффекта, который те или иные отрасли могут нести на природу. Мне кажется очень важным, чтобы мы, когда говорим о приоритетах экономического развития, сопоставляли их исходя из той нагрузки, которую они могут нести природе", - сказал Солодов.

По словам главы Камчатки, один и тот же участок может использоваться в совершенно различных целях. "И то, с чем сейчас мы имеем дело, к сожалению, когда у нас на одном и том же участке выделяется лицензия на добычу россыпного золота, находится нерестовая река, и по ней осуществляются туристические потоки. И в общем у нас сейчас в государстве нет механизма сопоставления, потому что каждое из ведомств по своим принципам решение принимает, исходя из тех ограничений, которые есть", - сказал он.

Солодов также подчеркнул, что считает это главной нормативной проблемой. "Вот это, на мой взгляд, главная, с точки зрения нормативного поля, что нам необходимо исправить, это то, над чем я лично очень много сейчас работаю, поддержку федерального правительства уже получил", - сообщил он.

Горизонт оценки последствий

Говоря о практических инструментах оценки инвестиций в экономику, Солодов отметил, что главное значение приобретает горизонт оценки последствий, который необходимо расширить, чтобы учитывать долгосрочный экологический след. При этом губернатор Камчатки обратил внимание на то, что оценка проектов должна происходить по единой методике во всех регионах страны.

Кроме того, по мнению Солодова, драйвером "зеленых" инвестиционных проектов могли бы выступить существующие в России институты развития. "Я считаю, что как раз функция институтов развития может заключаться в том, чтобы они выступали драйвером этих зеленых инвестиций, применяя несколько более сложные механизмы оценки инвестиционной привлекательности, чем принятые на рынке, задавать лучшую практику первыми, за которой потом последуют другие уже инвесторы. В силу государственного плеча, я думаю, что как раз наши институты развития такую функцию могут на себя взять", - отметил губернатор.

Также Солодов обратил внимание на необходимость опоры на местные сообщества при реализации инвестиционных проектов. "Конечной целью является счастье наших жителей как субъективная мера благополучия, но которая является очень важным моральным ориентиром и для нас, для чиновников, и для инвесторов и в целом для правильного позиционирования и приоритезации наших инициатив", - сказал он.

Губернатор края выразил уверенность в том, что Камчатка может создать описанную модель устойчивого развития. "Для меня это очевидный факт: Камчатка может выступить тем пилотным регионом, в котором мы вот эту модель устойчивого развития соберем, покажем как пример, и на ней будем обкатывать природоподобные, природосообразные, природодружественные технологии развития", - считает Солодов.

О форуме

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.