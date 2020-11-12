В МВД заявили, что готовы к сотрудничеству с французскими коллегами в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. МВД России готово к сотрудничеству с МВД Франции в области борьбы с терроризмом в рамках своей компетенции. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ссылаясь на главу ведомства Владимира Колокольцева.

В четверг в Москве состоялось встреча главы МВД России Владимира Колокольцева и его коллеги из Франции Жеральда Дарманена.

"Глава российского ведомства выразил искреннее сочувствие и солидарность с народом Франции в связи с серией терактов, произошедших в этой стране за последние недели. Стороны обсудили актуальные направления взаимодействия правоохранительных органов России и Франции. Глава МВД России подчеркнул готовность к скоординированной работе с французскими коллегами в сфере борьбы с терроризмом в рамках компетенции министерства", - сказала Волк.

Она также отметила, что министры подтвердили важность обмена опытом между двумя ведомствами. "В частности, российский министр предложил рассмотреть вопрос о возобновлении деятельности двусторонней межведомственной рабочей группы высокого уровня, созданной в 2009 году, и отметил успешные совместные мероприятия по противодействию организованной преступности", - сказала Волк.

В сентябре-октябре Франция подверглась серии нападений террористов. 25 сентября в Париже исламист ранил прохожих у здания, где ранее располагалась редакция еженедельника Charlie Hebdo. 16 октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин было совершено нападение на учителя Самюэля Пати рядом со школой, где тот преподавал историю и географию. Нападавший перерезал ему горло.

29 октября 21-летний выходец из Туниса, вооруженный ножом, напал на прихожан собора Нотр-Дам в Ницце. В результате атаки погибли три человека, нападавший задержан. В этот же день нападения произошли в Авиньоне и в саудовской Джидде, где злоумышленник напал на охранника французского консульства.