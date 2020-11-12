Сбор подписей за присвоение Кирову звания "Город трудовой доблести" продлили до конца года

КИРОВ, 12 ноября. /ТАСС/. Сбор подписей за присвоение звания "Город трудовой доблести" Кирову, где в годы войны предприятия выпускали танки, "Катюши", снаряды и другую необходимую фронту продукцию, продлили до конца декабря. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе администрации Кирова.

24 июня губернатор Кировской области Игорь Васильев на главной площади города дал начало сбору подписей за присвоение Кирову почетного звания "Город трудовой доблести".

"На сегодняшний день инициативу поддержали 37 тыс. жителей областного центра. Поскольку продолжается оцифровка подписей, собранных в трудовых коллективах и на пунктах сбора, принято решение продлить голосование до конца декабря", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, экспертное заключение Российской академии наук подтверждает наличие у Кирова оснований для получения звания. Ученые признали достоверность исторических фактов, указанных в составленной Центральным государственным архивом Кировской области справке о трудовом подвиге кировчан в годы Великой Отечественной войны

Киров в годы войны

В годы Великой Отечественной войны Киров стал центром создания боевых резервов и подготовки военных кадров. Здесь были сформированы 131-я стрелковая дивизия, 86-я стрелковая, 114-я и 159-я танковые бригады, а также отдельные полки, множество отдельных батальонов, отрядов и групп. Из региона на фронт ушло почти 600 тыс. жителей, более трети не вернулись домой, более 200 кировчан стали Героями Советского Союза.

Киров был оплотом промышленности, ковавшей Победу: все предприятия были переориентированы на оборонную промышленность. Предприятия кожевенно-обувной и меховой отраслей давали армии обувь, полушубки, шапки, рукавицы. На деревообрабатывающих предприятиях производились лыжи, аэросани и повозки для Красной Армии. На "Заводе 1 Мая" с самого начала войны открылось производство гильз и сопел для снарядов легендарных "Катюш", а в дальнейшем - самих "Катюш", здесь же началось производство легендарных танков Т-34.

Киров стал кузницей оружия и боеприпасов: завод "Кировский металлист" выпускал 50-мм минометы и мины, агрегатный завод №461 - корпуса для гранат Ф-1, завод "Физприбор" - ручные гранаты РГД-33 и противотанковые РПГ-40. На 41-м заводе (Вятский фанерный комбинат) создавали аэросани и торпедные катера, Кировский шинный завод делал "обувь" для военной техники, а завод "Лепсе" выпускал электрооборудование для бомбардировщиков Ту-2.

В первый год войны в Кировскую область эвакуировали около 20 предприятий, а за все четыре года -115 предприятий. Рабочие трудились по 12-15 часов в сутки, выполняя за один день более 10 норм работы, многие жили в тяжелейших бытовых условиях: бараках, землянках, недостроенных общежитиях, порой без печей и пола. К станкам встали женщины, дети и старики. Кировчане отправляли на фронт одежду, собирали деньги, посылали подарки, женщины стирали и ремонтировали обмундирование.

Кроме того, в годы войны Киров был одним из крупнейших центров военной медицины, принимавшим огромные потоки раненых бойцов. Также Киров стал вторым домом для сотен тысяч эвакуированных, в том числе детей блокадного Ленинграда. Только в 1941 году прибыло более 200 детских интернатов, где было почти 23 тыс. человек.

О новом звании

В конце февраля Совет Федерации одобрил президентский закон о введении в России звания "Город трудовой доблести". Звание будет присваиваться российским городам, жители которых внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. В городе, удостоенном звания, устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа президента России о присвоении звания.