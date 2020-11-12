Минпромторг: система маркировки не влияет на доступность лекарств и скорость поставок

"Перевод системы мониторинга движения лекарственных препаратов в уведомительный режим позволил устранить сложности с партиями маркированных лекарств, которые возникали у ряда участников оборота в силу их не полной готовности. На данный момент маркировка не является фактором, который влияет на скорость движения лекарств и их доступность", - указали в министерстве.

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Система маркировки лекарств, переведенная в уведомительный режим, сейчас не влияет на доступность лекарств и скорость их поставок, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

Минпромторг отмечает со ссылкой на компании фармацевтической отрасли, что скорость движения препаратов между дистрибьюторами и аптекам возросла, затруднений нет, партии лекарств, с которыми возникали сложности, разблокированы и доходят до потребителей. В министерстве напомнили, что в октябре 2020 года оператор маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) по поручению Минпромторга реализовал в системе упрощенные режимы работы для производителей, импортеров, оптово-розничного сегмента и медицинских учреждений, система переведена в уведомительный режим. В случае, если участники (включая производителей, импортеров, дистрибуторов) подают информацию, но не получают от системы успешного ответа в течение 15 минут, они продолжают операции с лекарствами не дожидаясь ответа. Также не нужно ждать никаких подтверждений от поставщика лекарств, что могло замедлять движение препаратов: аптеки и медучреждения могут сразу выводить лекарства из оборота через кассы и регистраторы выбытия.

"В обороте находятся как маркированные, так и немаркированные препараты. Маркированных лекарств всего 10-15% от общего числа препаратов. Таким образом, маркировка никак не могла влиять на доступность 85% лекарств, а после перехода на упрощенный порядок работы не влияет на скорость поставок и оставшихся 15% препаратов. Немаркированные лекарства могут легально находиться в обороте до истечения срока их годности", - заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, слова которого приводятся в сообщении.

Он также подчеркнул, что новая редакция постановления, вводящая уведомительный режим маркировки лекарств, освобождает участников оборота от ответственности за операции с товарами без ответа системы.

Позиция ЦРПТ

В то же время заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов отметил, что система маркировки функционирует стабильно. "На сегодняшний день каких-то сбоев или задержек в ее работе мы не фиксируем. Коды выдаются в стандартном режиме, информация остается консистентной, потери кодов не происходит. В среднем более 90% документов обрабатываются менее чем за одну минуту, остальные - от 1 до 1-10 минут, то есть без задержек", - сказал он.

По мнению Юсупова, уведомительная подача информации позволяет избегать разрывов в товаропроводящей цепочке, сведения автоматически подтверждаются самой системой путем проверки кода товара и данных участника. "Таким образом, система проводит анализ подаваемых данных, что обеспечивает контроль безопасности и легальности лекарств", - заключил он.