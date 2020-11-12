Власти Владимирской области из-за пандемии запретили проведение банкетов в регионе

ТАСС, 12 ноября. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности, запретив до 1 декабря проводить в регионе банкеты, дискотеки, выступления артистов. Посещать предприятия общепита в ночное время разрешили только при регистрации с помощью QR-кодов, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

"Запретить до 1 декабря 2020 года юридическим лицам индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию развлекательных мероприятий (банкетов, дискотек, конкурсов, танцевальных программ, выступлений артистов) оказывающих услуги общественного питания, их проведение", - говорится в тексте документа.

Работу ресторанов, баров, кафе этим же указом ограничили с 01:00 до 06:00, заполняемость залов должна быть не более 50%. Посещение предприятий общепита в ночное время допускается при условии, если посетители и работники организации пройдут регистрацию на специальном электронном сервисе с использованием QR-кодов. Ранее сообщалось, что эта система тестируется в регионе, она поможет оперативно получать уведомления о возможном контакте с заразившимся коронавирусом. Круглосуточно работать могут кафе в объектах дорожного сервиса, находящиеся за пределами населенных пунктов.

Кроме того, до 29 ноября приостанавливается деятельность детских развлекательных центров и игровых комнат в торговых центрах.

Как сообщалось, с 16 октября во Владимирской области было запрещено предоставление услуг общественного питания с 23:00 до 8 утра, позже власти разрешили в ночное время продавать еду навынос и осуществлять ее доставку.

По данным оперативного штаба региона на 12 ноября, во Владимирской области с начала пандемии выявлено 10 918 случаев заражения коронавирусом, в том числе 118 - за последние сутки. Выздоровели 8 161 человек, 277 пациентов умерли.