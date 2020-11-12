В Обнинске пройдет фестиваль сыра по проекту "Калуга - новогодняя столица России 2021"

ТАСС, 12 ноября. Фестивалем сыра откроется программа праздничных мероприятий проекта "Калуга - новогодняя столица России 2021" в городе Обнинске Калужской области. Он будет работать с 12 по 13 декабря, сообщается в четверг на информационном портале администрации Обнинска.

Фестиваль сыра традиционно проходит в Обнинске перед новогодними праздниками на протяжении пяти лет. Количество гостей и участников в 2019 году достигло порядка 15 тыс.

"Ярмарка на Старом торге [в Обнинске] в рамках проекта "Калуга - новогодняя столица России 2021" откроется Фестивалем сыра. Он продлится два дня. В этом году фестиваль, ставший уже доброй традицией, решили сделать частью новогодней истории", - говорится в сообщении.

Фестиваль сыра пройдет в Обнинске с 12 по 13 декабря. На него съедутся десятки фермеров-сыроваров из Калужской области и других регионов страны. Уже подготовлена новогодняя площадка проведения мероприятия. Она обустроена в стиле Калуги купеческой на новый лад.

Как сообщалось, калужское тесто стало официальным десертом проекта "Калуга - новогодняя столица России 2021". Сувенирные варианты десерта производит местный хлебокомбинат. Программа проекта начнется 12 декабря и завершится 9 января. Гостей ждет парад Дедов Морозов и Снегурочек, открытие резиденции калужского Деда Мороза, на сцене нового парка пройдет большое арктическое шоу, состоятся два гастрономических фестиваля.

"Новогодняя столица России" - проект Минкультуры РФ, который направлен на популяризацию въездного и внутреннего туризма. Ежегодно город, который получит этот статус, выбирается на конкурсной основе, при этом эксперты учитывают наличие площадок для массовых гуляний, опыт проведения аналогичных мероприятий, а также уровень развития сети учреждений культуры, активность и желание руководства региона организовать праздник ярко и зрелищно. С 2013 года новогодними столицами России были Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, Рязань. 9 января 2021 года эстафету проекта от Калуги примет Нижний Новгород.