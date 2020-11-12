В Краснодаре с опережением графика строят крупнейшую в Южном федеральном округе школу

КРАСНОДАР, 12 ноября. /ТАСС/. Строительная готовность крупнейшей школы в Южном федеральном округе на 1 875 мест, которую строят в Краснодаре на улице Конгрессной, составляет 50%, ее строят с опережением графика. Полностью сдать объект планируется в 4 квартале 2022 года, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

На протяжении нескольких лет в городах Краснодарского края фиксируется проблема нехватки мест в школах и детских садах, это связано с ростом числа жителей региона, куда ежегодно переезжают тысячи человек, в том числе семьи с детьми.

"Строительство самой большой школы в ЮФО идет достаточно быстрыми темпами. По плану, ее должны сдать в 4 квартале 2022 года, но готовность уже около 50%. К качеству работ вопросов нет, все делается красиво, быстро, эффективно, чтобы школа была не только самой большой, но и комфортной для будущих учеников и учителей", - приводит пресс-служба слова главы города Евгения Первышова.

В пресс-службе администрации города ТАСС сообщили, что строительство на данном этапе идет с опережением графика.

Уточняется, что в данный момент в школе ведут отделку внутренних помещений, а также устройство внутренних инженерных систем. Посменно работают 88 человек, задействованы четыре единицы техники. В трехэтажном здании школы, помимо классных комнат и кабинетов, будут три спортзала, тренажерный зал, актовый зал на 850 мест, а также столовая на 750 мест. Строящаяся школа - самая большая в Южном федеральном округе, она рассчитана на 1 875 мест в одну смену.

"Микрорайон растет, застраивается, и образовательное учреждение здесь крайне необходимо. Когда начнется массовое заселение жителей в квартиры, здесь будет вся необходимая социальная инфраструктура",- добавил глава города, его цитирует пресс-служба.

В августе в интервью ТАСС вице-губернатор региона Анна Минькова сообщила, что власти Краснодарского края, несмотря на потери бюджета, возникшие из-за пандемии, не стали сокращать объемы финансирования строительства социальных объектов, сохранены и темпы их возведения. Всего в этом году в Краснодаре будет построено пять школ на 4,7 тыс. мест, по одной школе - в девяти муниципалитетах: Анапе, Армавире, Геленджике, Сочи, Новороссийске, Кореновске, Тимашевске, Каневской и в хуторе Новоукраинский Крымского района. Также планируется завершить строительство девяти детских садов и шести пристроек к ним на 2,2 тыс. мест.