В Москве простились с заслуженным артистом России Валентином Тепляковым

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Прощание с заслуженным артистом РФ, режиссером и педагогом Валентином Тепляковым, который умер 9 ноября на 70-м году жизни, прошло в четверг в Москве. Артист будет похоронен на Троекуровском кладбище, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского художественного театра комедии при Институте театрального искусства им. Кобзона, где преподавал Тепляков.

"Сегодня в Московском художественном театре комедии при Институте театрального искусства им. Кобзона состоялось прощание с заслуженным артистом РФ, заслуженным деятелем культуры и режиссером Валентином Тепляковым", - сказали в пресс-службе. Там добавили, что с Тепляковым простились почетный работник культуры Москвы, ректор Института театрального искусства им. Кобзона Дмитрий Томилин, главный режиссер Государственного Кремлевского дворца, народный артист РФ Евгений Глазов, актриса и режиссер Наталья Громушкина и другие. На церемонию пришли друзья и коллеги артисты, выпускники и студенты педагога.

Ранее на сайте Российской академии театрального искусства - ГИТИС сообщалось, что он стал еще "одной жертвой охватившей планету пандемии".

Тепляков родился в 1951 году. В 1973 году окончил Щепкинское училище. В 1974 году создал Молодежный театр-студию на базе Кабардино-балкарского государственного университета. В 1980 году начал преподавать в ГИТИСе. В 1985-1989 годах был главным режиссером и директор Государственного Русского драматического театра имени Горького в Нальчике (КБР). С 1991 по 2010 год - декан актерского факультета ГИТИСа. Как художественный руководитель выпустил три актерских курса.

В 2012 году занял должность заведующего кафедрой драматического искусства в Институте театрального искусства (тогда под управлением народного артиста СССР Иосифа Кобзона, сейчас - его имени). Основал Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС, который в этом году проходит в Москве в четвертый раз.