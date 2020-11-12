Суд отпустил под домашний арест экс-депутата Госдумы Волчека, обвиняемого в мошенничестве

МОСКВА, 12 ноября . /ТАСС/. Пресненский суд Москвы отпустил под домашний арест экс-депутата Госдумы Дениса Волчека который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд в четверг изменил меру пресечения Волчеку на домашний арест до 22 декабря", - сказали в суде. Ранее второму фигуранту дела Зурабу Плиеву суд также изменил меру пресечения на домашний арест.

Волчеку и Плиеву предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, они обещали столичному предпринимателю за почти €1,5 млн (из которых при передаче посреднику оказались настоящими около 8 млн рублей) решить вопрос с уголовным делом о краже 500 млн рублей из банка "Ренессанс", фигурантом которого, по их мнению, он мог стать в ближайшее время. По данным источника ТАСС, заявителем и потерпевшим по делу Волчека является Андрей Розов, бывший совладелец признанного банкротом в 2016 году ООО "КБ "Ренессанс".

Денис Волчек - учредитель многочисленных предприятий в сфере медицины и фармацевтики, бывший депутат Заксобрания Санкт-Петербурга, бывший депутат Госдумы пятого и шестого созывов. Зураб Плиев является гендиректором столичного ООО "Совюрком" и давним бизнес-партнером Волчека.