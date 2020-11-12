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Изменилось место прощания с ведущим НТВ Александром Колтовым

Церемония состоится 14 ноября в ритуальном зале Николо-Архангельского крематория

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Телеканал НТВ уточнил место прощания с телеведущим Александром Колтовым, которое пройдет в субботу, 14 ноября.

"Церемония прощания с Александром Колтовым состоится в субботу, 14 ноября, в ритуальном зале Николо-Архангельского крематория. Начало в 12:00", - сказали в пресс-службе.

Ранее пресс-служба телекомпании сообщала, что прощание пройдет в большом зале Хованского крематория.

Колтовой вел на НТВ популярную передачу "ДНК", был соведущим программы "Звезды сошлись".

Частный легкомоторный спортивный самолет PiperSport 7 ноября совершал полет с аэродрома Мячково Московской области в Рыбинск Ярославской области. После вылета у него отказал и загорелся в воздухе двигатель. Пилот подал аварийный сигнал и посадил самолет в поле, но пожар охватил машину полностью. За штурвалом был Александр Колтовой, вместе с ним была женщина, ее личность устанавливается. Оба погибли.

Следствие считает ошибку пилотирования и неисправность самолета основными версиями крушения. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

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