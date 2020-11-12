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Пандемия COVID-19

В доме престарелых в Саратовской области произошла вспышка коронавируса

Инфекция подтверждена у 30 постояльцев и 10 сотрудников учреждения

САРАТОВ, 12 ноября. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция подтверждена у 10 сотрудников и 30 постояльцев Балаковского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Саратовской области, сообщили ТАСС в четверг в министерстве труда и социальной защиты региона.

"Коронавирусная инфекция подтверждена у 10 сотрудников и 30 получателей социальных услуг. Сотрудники проходят амбулаторное лечение. 18 проживающих проходят необходимый курс лечения в учреждении с соблюдением всех норм безопасности, 12 человек госпитализированы в Балаковскую городскую клиническую больницу", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в доме-интернате усилен режим дезинфекции, проводится непрерывное обеззараживание воздуха. Организовано питание проживающих с соблюдением режима изоляции с использованием одноразовой посуды.

Число заразившихся новым коронавирусом в Саратовской области за сутки увеличилось на 212 человек, это максимальный суточный прирост в регионе с начала пандемии, общее количество заболевших на 12 ноября составляет в регионе 22 898 человек.

Теги
РоссияСаратовская областьПандемия COVID-19
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