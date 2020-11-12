ВЦИОМ: менее 40% россиян допускают голосование за "Справедливую Россию"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Отношение граждан РФ к партии "Справедливая Россия" ухудшается - только 38-39% респондентов допускают, что могли бы проголосовать за нее. Такие данные опроса обнародовал руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов в четверг в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований.

"Один из ключевых показателей в этом отношении - это допустимое голосование. С 2016 по 2020 год здесь преобладают негативные оценки. Группа тех россиян, которые заявляют, что не допускают проголосовать за эту партию, превышает 50%. <…> О допустимости голосования за эту партию за последние два года заявляют всего лишь 38-39% россиян", - сообщил Мамонов, ссылаясь на данные телефонного опроса ВЦИОМ, который проходил в начале ноября.

Опрос показал, что только 19% граждан считают, что партия ориентирована на перемены. "При этом 47% заявляют, что партия не может обеспечить развитие страны. Противоположного мнения придерживаются всего лишь 23% россиян", - отметил Мамонов.

По его словам, половина респондентов (52%) считают партию справороссов чужой. При этом за ее деятельностью следят лишь 26% граждан, 70% отметили, что она им не интересна.

Кроме того, опрос показал, что практически половина граждан (46%) считает, что "Справедливая Россия" дает пустые обещания. "Только 17% считают, что партия выполняет свои обещания", - отметил Мамонов, добавив, что 96% опрошенных не смогли назвать ни одного достижения партии.

Опрос ВЦИОМ прошел 11 ноября методом телефонного интервью среди 1600 респондентов старше 18 лет, предельная погрешность не превышает 2,5%.