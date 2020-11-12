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Пандемия COVID-19

В Вологодской области приостановили оказание плановой медпомощи до 15 декабря

Ограничения не коснутся детской медицины, предоставления стоматологических услуг и работы онкологической службы

ВОЛОГДА, 12 ноября. /ТАСС/. Плановое оказание медицинской помощи приостановили в Вологодской области до 15 декабря, исключение сделали для детской медицины, стоматологических услуг, онкологической службы, говорится в сообщении регионального оперштаба.

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"Мы не закрываем поликлиники, мы хотим сократить контакты пациентов между собой, ведь помимо коронавирусной инфекции сейчас зафиксирован подъем ОРВИ. По решению врача медпомощь в первую очередь будет оказана тем, кто в ней нуждается: экстренная медпомощь, помощь, которая не может быть отсрочена. Для этого на базе каждой поликлиники созданы специальные бригады экстренной медицинской помощи. Именно они берут на себя самые сложные случаи. Кроме того, в больницах работают горячие линии, где специалисты помогают разобраться с возникающими вопросами", - привел оперштаб слова начальника областного департамента здравоохранения Сергея Бутакова.

По его словам, ограничения не коснутся детской медицины и предоставления стоматологических услуг. В стационарах продолжат оказывать экстренную, неотложную и высокотехнологичную медицинскую помощь. В прежнем режиме будут работать учреждения онкологического профиля. Будет перестроена работа первичного звена здравоохранения. Вологжанам рекомендуют без большой надобности не посещать медучреждения и отложить встречу с врачом на месяц. Ограничения действуют до 15 декабря. С 11 ноября введена обязательная самоизоляция для граждан 65 лет и старше, а также для лиц с хроническими заболеваниями.

В регионе развернуто 1 160 коек для пациентов с коронавирусом, они загружены на 81%. По данным оперштаба, на 12 ноября госпитализировано 922 пациентов с коронавирусом, из них 26 человек подключены к аппаратам ИВЛ, 48 - на кислородотерапии.

На 12 ноября в области подтверждено 8 439 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 132 случая. Выздоровели 6 842 человека, умерли 74.

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