В Вологодской области приостановили оказание плановой медпомощи до 15 декабря

"Мы не закрываем поликлиники, мы хотим сократить контакты пациентов между собой, ведь помимо коронавирусной инфекции сейчас зафиксирован подъем ОРВИ. По решению врача медпомощь в первую очередь будет оказана тем, кто в ней нуждается: экстренная медпомощь, помощь, которая не может быть отсрочена. Для этого на базе каждой поликлиники созданы специальные бригады экстренной медицинской помощи. Именно они берут на себя самые сложные случаи. Кроме того, в больницах работают горячие линии, где специалисты помогают разобраться с возникающими вопросами", - привел оперштаб слова начальника областного департамента здравоохранения Сергея Бутакова.

По его словам, ограничения не коснутся детской медицины и предоставления стоматологических услуг. В стационарах продолжат оказывать экстренную, неотложную и высокотехнологичную медицинскую помощь. В прежнем режиме будут работать учреждения онкологического профиля. Будет перестроена работа первичного звена здравоохранения. Вологжанам рекомендуют без большой надобности не посещать медучреждения и отложить встречу с врачом на месяц. Ограничения действуют до 15 декабря. С 11 ноября введена обязательная самоизоляция для граждан 65 лет и старше, а также для лиц с хроническими заболеваниями.

В регионе развернуто 1 160 коек для пациентов с коронавирусом, они загружены на 81%. По данным оперштаба, на 12 ноября госпитализировано 922 пациентов с коронавирусом, из них 26 человек подключены к аппаратам ИВЛ, 48 - на кислородотерапии.

На 12 ноября в области подтверждено 8 439 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 132 случая. Выздоровели 6 842 человека, умерли 74.