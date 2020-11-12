Российские туристы с возобновлением авиарейсов пока не смогут посещать Кипр

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российские туристы не смогут посещать Кипр сразу после возобновления авиарейсов в республику 22 ноября. Об этом сообщили в четверг ТАСС в посольстве России в Никосии.

"Регулярные авиарейсы возобновляются, будут производиться раз в неделю, - сказал собеседник агентства. - В связи с эпидемиологической ситуацией правила проезда из России на Кипр остаются прежними - в республику смогут прилетать только граждане Кипра, члены семей, лица, имеющие вид на жительство, дипломаты. Туристы пока в эту категорию не входят".

В посольстве указали на необходимость действительной справки о прохождении ПЦР-теста на коронавирус при пересечении границы. "Тест должен быть сделан в течение 72 часов до прибытия на Кипр", - добавили в диппредставительстве.

Ранее стало известно, что авиакомпания "Аэрофлот" собирается возобновить еженедельные полеты на Кипр с 22 ноября.