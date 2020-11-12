В Риге прошел пикет в поддержку осужденного по обвинению в шпионаже экс-сотрудника МВД

РИГА, 12 ноября. /ТАСС/. Пикет в поддержку бывшего сотрудника Министерства внутренних дел Латвии Олега Бурака, который был приговорен к 15 годам лишения свободы за шпионаж в пользу России, прошел в четверг в Риге. Несколько десятков человек собрались около главного монумента страны - памятника Свободы - в его защиту.

Организатором пикета выступила партия "Русский союз Латвии" (РСЛ), в нем также приняли участие представители Латвийского антинацистского комитета. Цель акции - информировать общественность о деле и судьбе Бурака. "Судебные заседания были закрытыми. Однако ряд фактов позволяет с уверенностью сказать, что Олег Бурак стал жертвой шпиономании", - указывает РСЛ.

Собравшиеся на площади около монумента Свободы участники пикета держали в руках плакаты с надписями "Долой шпиономанию! Российская угроза - миф", "Хотим знать, за что в Латвии дают 15 лет", "Требуем прозрачности", "Расскажите, за что", "Свободу Олегу Бураку". Приговор суда участники акции считают смертным, учитывая возраст и состояние здоровья Бурака.

"Приговор Олегу Бураку не просто суров - он беспрецедентен", - заявил сопредседатель РСЛ и депутат Рижской думы от этой политической силы Мирослав Митрофанов. "Подобный приговор возможен только в атмосфере шпиономании. Мучить больного пенсионера, более 10 лет назад покинувшего службу, - это просто непорядочно", - отметил он.

Дело Бурака

В середине октября 2018 года Служба государственной безопасности (СГБ) страны по подозрению в шпионаже в пользу России задержала Олега Бурака, гражданина Латвии 1956 года рождения, который долгое время работал в МВД республики. На пенсию он вышел в конце 2006 года. В качестве меры пресечения в отношении него был избран арест. Во время двух обысков у Бурака были изъяты носители данных, содержащие более 13 тыс. файлов, две единицы самодельного огнестрельного оружия, патроны, взрывчатка, а также оборудование для оперативной работы, которое физическим лицам запрещено покупать, хранить и использовать.

В конце марта прошлого года СГБ направила в прокуратуру просьбу начать уголовное преследование Бурака по статьям о шпионаже, незаконном обороте огнестрельного оружия, распространении порнографии и незаконном обороте оборудования, предназначенного для оперативной работы. В конце мая прокуратура передала это дело в суд Видземского предместья Риги, который приступил к его рассмотрению в середине июня. В августе этого года суд признал Бурака виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы за шпионаж в пользу России.

Как указала ранее корреспонденту ТАСС его адвокат Имма Янсоне, защита настаивала на полном оправдании Бурака, считает это дело политизированным и обжалует приговор суда. По словам адвоката, ее подзащитный подозрения в свой адрес полностью отвергает и считает себя невиновным. Бурак полагает, что возбужденное в отношении него дело - это месть за то, что, работая в структурах МВД, он боролся с коррупцией, за что в свое время был уволен (после этого он был восстановлен на службе).