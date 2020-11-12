Летавшему в Лондон на частном самолете ульяновскому министру грозит увольнение

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов считает, что министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий региона Михаил Семенкин не сможет оставаться на посту после инцидента с полетом за границу вместе с главой администрации Чердаклинского района Марией Шпак на частном самолете. Об этом он в четверг сообщил ТАСС в кулуарах форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс.

В конце октября несколько Telegram-каналов и региональных СМИ сообщили, что Семенкин и Шпак вылетели в Лондон на самолете частной компании из бизнес-авиации Eclair Aviation. По информации каналов, в среднем аренда одного места в таком самолете может обойтись в 1 млн рублей.

"В любом случае, в моем понимании, вряд ли этому чиновнику удастся сохранить свое рабочее место. Даже если юридически, дай Бог, все будет хорошо, и там не будет никаких последствий юридического характера, то, с точки зрения этики, согласитесь, это такой не очень хороший в сегодняшней ситуации вызов обществу", - сказал собеседник агентства.

Морозов уточнил, что служебная проверка еще не закончилась, потому что продолжается сбор необходимой документации. "Мы хотим собрать все документы о компании, которая предоставляла это воздушное судно (это чешская компания), кому принадлежит судно. Как только нам пришлют все необходимые документы, подтверждающие или опровергающие слова министра, решение будет принято", - пояснил он.

Сейчас Семенкин и Шпак отстранены от своих должностей на время служебной проверки. Ее цель выяснить, не нарушают ли их действия антикоррупционное законодательство, а также узнать источники финансирования поездки. Проверку, по сообщениям СМИ, о зарубежной поездке чиновников проводит и прокуратура региона.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.