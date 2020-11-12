Рестораны и кафе в Нижегородской области не будут работать в новогоднюю ночь

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Рестораны, бары и другие объекты общепита в Нижегородской области не будут принимать посетителей в новогоднюю ночь. Об этом сообщил в четверг глава региона Глеб Никитин в эфире телеканала "Россия-24".

В октябре власти региона ограничили работу заведений общепита в ночное время. С полуночи до шести часов утра рестораны, кафе и бары могут работать только на вынос, без посетителей.

"Подавляющее большинство решений, связанных с ограничениями массовых мероприятий, концертов, корпоративов в ресторанах у нас уже приняты. <...> Не думаю, что будут основания их отменять к Новому году, мы не прогнозируем такого улучшения ситуации. У нас в Новый год, в полночь, открыть в ресторане бутылку шампанского будет невозможно", - отметил Никитин.

Он добавил, что массовых мероприятий в новогоднюю ночь также не планируется организовывать. "Что касается мер для исключения скопления людей - будем проводить профилактические беседы и рекомендовать проследовать домой. Это не означает комендантского часа и закрытия улиц от пешеходов и прохожих. Есть требования, по которым люди не должны скапливаться в большом количестве и проводить мероприятия с нарушением требований [Роспотребнадзора]", - пояснил губернатор.

В Нижегородской области, по данным на 12 ноября, подтверждено 46 521 случай заражения коронавирусной инфекцией, 39 334 человека выздоровели, 933 пациента умерли.