В Смоленской области ввели обязательную самоизоляцию для пожилых

ТАСС, 12 ноября. Губернатор Смоленской области Алексей Островский в четверг внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, обязав жителей от 65 лет соблюдать самоизоляцию. Для беременных режим самоизоляции носит рекомендательный характер, сообщила пресс-служба областной администрации.

"Лицам в возрасте 65 лет и старше надлежит принять меры по соблюдению режима максимальной (полной) изоляции в домашних условиях, за исключением посещения медицинской организации, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с указом. Принять меры по соблюдению режима максимальной изоляции в домашних условиях, за исключением посещения медицинской организации, пользоваться помощью волонтерских организаций по покупке и доставке продуктов, лекарств или выносу мусора также рекомендуется беременным", - говорится в сообщении, размещенном на сайте областной администрации.

Работодателям предписано перевести на дистанционный режим сотрудников старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания, беременных, если их участие не является критически важным для стабильной работы организации.

Этим же указом самоизоляция введена для приезжающих в регион. "Необходимо обеспечить самоизоляцию на дому (в месте временного нахождения) на срок 14 дней со дня возвращения (прибытия) либо до получения документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР", - отметили в пресс-службе.

По данным оперативного штаба на 12 ноября, в Смоленской области с начала пандемии подтверждено 10 129 случаев заражения, в том числе 104 - за последние сутки. Всего выздоровели 6 924 человека, умерли 250 пациентов.

Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса был введен в регионе 18 марта, масочный режим - с 12 мая. Область находится на третьем этапе снятия ограничений, в регионе введена обязательная термометрия посетителей при входе в торговые центры и супермаркеты, приостановлена работа ресторанов, кафе, баров, а также проведение развлекательных заведений в ночное время.