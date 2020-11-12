Ульяновские старшеклассники после каникул перейдут на дистанционное обучение

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Ученики девятых-одиннадцатых классов после недельных каникул, которые продлятся с 16 по 22 ноября, перейдут на дистанционное обучение. Об этом в четверг сообщил ТАСС в кулуарах форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

В Ульяновской области выявлено 23 342 случая коронавируса. Выздоровели 18 820 человек, умерли 286 пациентов с подтвержденной инфекцией.

"Мы приняли очень жесткие решения о том, что дети, уходя буквально с понедельника на каникулы, частично не вернутся в школы, а перейдут на дистанционное обучение. Точно девятые, десятые и одиннадцатые классы перейдут в "дистанционку", - сказал собеседник агентства.

Морозов пояснил, что школьники с 1 по 4 классы будут учиться очно. "И сейчас идет небольшая дискуссия о том, что делать с 5 по 8 классами", - добавил он.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.