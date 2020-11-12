Губернатор Владимирской области ушел на самоизоляцию из-за высокой температуры

ВЛАДИМИР, 12 ноября. /ТАСС/. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин ушел на самоизоляцию из-за плохого самочувствия и высокой температуры. Об этом он сообщил в четверг в соцсетях.

6 ноября стало известно о том, что первый вице-губернатор Владимирской области Сергей Шевченко заразился коронавирусом и проходит амбулаторное лечение.

"Сегодня из-за поднявшейся температуры я вынужден был вызвать домой участкового врача. Симптомы, которые могут быть в т. ч. и при COVID-19, - однозначный повод проявить сознательность и остаться в самоизоляции в ожидании результатов проведенного исследования. Пока не получил результаты, работаю удаленно. Связь с коллегами организована", - написал Сипягин.

Он также сообщил, что сейчас обязанности губернатора временно исполняет первый заместитель главы региона Александр Ремига.