В ВОЗ заявили, что находятся в контакте с центром Гамалеи по поводу вакцины "Спутник V"

ТАСС, 12 ноября. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) находится в контакте с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России по поводу вакцины "Спутник V". Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении ВОЗ агентству Reuters .

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Мы ожидаем данные о вакцине-кандидате "Спутник V". Если продукт, представленный для оценки, будет соответствовать критериям включения в перечень, ВОЗ широко опубликует результаты [экспертизы]", - говорится в заявлении организации.

По данным ВОЗ, сейчас во всем мире существует около 170 проектов по разработке вакцины от коронавируса.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи и прошел клинические испытания в июне и июле.

Российский фонд прямых инвестиций ранее сообщил, что эффективность "Спутника V" по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований препарата в России составила 92%. Также отмечалось, что наблюдение за 10 тыс. вакцинированных среди дополнительных волонтеров вне клинических испытаний (из медиков и других групп риска) подтвердило эффективность вакцины на уровне более 90%.