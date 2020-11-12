Минздрав утвердил новые правила обязательного освидетельствования на ВИЧ

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Минздрав России утвердил новые правила проведения обязательного медицинского освидетельствования на выявление вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), сообщил в четверг заместитель министра здравоохранения РФ Олег Слагай.

"Эти правила предполагают детальное описание того, каким образом проводится обязательное медицинское освидетельствование, включая лабораторную диагностику, предварительное и последующее консультирование освидетельствуемого по вопросам профилактики ВИЧ и выдачу официального документа. Обязательное тестирование на ВИЧ не проводится по отношению ко всем гражданам. Оно необходимо лишь в отношении работников отдельных профессий, перечень которых фиксирован отдельным нормативным актом", - написал он в своем Telegram-канале.

Салагай отметил, что документ вступает в силу с 1 января 2021 года. "Он подготовлен на основании современных достижений в области диагностики ВИЧ, мнений экспертов и опыта проведения мероприятий по профилактике передачи вируса иммунодефицита", - говорится в сообщении.

Ранее Минтруд РФ предложил утвердить перечень профессий, работники которых должны будут пройти обязательное тестирование на ВИЧ-инфекцию при проведении медосмотров при поступлении на работу. В список вошли врачи, средний и младший медперсонал центров по профилактике и борьбе со СПИД, учреждений здравоохранения, специализированных отделений и структурных подразделений учреждений здравоохранения, которые заняты обследованием, диагностикой, лечением, обслуживанием, а также проведением судебно-медицинской экспертизы с лицами, инфицированными ВИЧ-инфекцией, и имеют с ними непосредственный контакт.

Кроме того, в перечень вошли научные работники, специалисты, служащие и рабочие научно-исследовательских учреждений, предприятий (производств) по изготовлению медицинских иммунобиологических препаратов и других организаций, работа которых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека. Отмечалось, что перечень конкретных должностей и профессий работников определяется руководителем учреждения, предприятия или организации.