{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Форум "Сильные идеи для нового времени"

Эксперт: проект "5-100" позволил вузам стать частью мирового академического сообщества

Ректор СПбПУ Андрей Рудской привел в пример свой вуз, который за время проекта в разы повысил продуктивность и международную интеграцию

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Вузы-участники по результатам завершающегося в 2020 году проекта "5-100" смогли почувствовать себя равноправными членами мирового научно-образовательного сообщества. Об этом в четверг сообщил ректор Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Андрей Рудской на на форуме "Сильные идеи для нового времени" в Москве.

"Участие позволило утвердить свою позицию в регионе, в стране, в мире. Как результат - позиционировать себя на внутреннем и глобальном рынках. Это был такой прорывной проект. Конечно, были и недостатки, были и недоработки, но оценивать надо по результатам. Изменилась среда обитания в университетах, мы, участники 5-100, полностью чувствуем себя равноправными участниками мирового научно-образовательного сообщества", - сказал Рудской.

Он привел в пример СПбПУ, который за время проекта в разы повысил продуктивность и международную интеграцию. "Если в 2013 году у нас было всего 0,8 публикаций на одного [работника], например, в "Скопус", то сейчас [этот показатель] вырос в семь раз - 5,9 публикаций на одного преподавателя. Количество иностранных [работников] с 1% выросло до 13,2%", - отметил Рудской.

Проект "5-100" - государственная программа поддержки крупнейших российских вузов, которая должна завершиться в 2020 году. Она была запущена Министерством образования и науки России в соответствии с указом президента Владимира Путина от 7 мая 2012 года "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки". Цель проекта, в котором принимает участие 21 вуз, - повышение престижности российского высшего образования.

Минобрнауки РФ разработало новую программу, которая должна прийти на смену проекту - программу стратегического академического лидерства (ПСАЛ). Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.

Теги
РоссияФорум "Сильные идеи для нового времени"
Форум "Сильные идеи для нового времени"
Якутия намерена развивать креативное детское образование
Глава регионе Айсен Николаев выделил проект благоустройства города "Парк будущих поколений"
Читать полностью