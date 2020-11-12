Эксперт: проект "5-100" позволил вузам стать частью мирового академического сообщества

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Вузы-участники по результатам завершающегося в 2020 году проекта "5-100" смогли почувствовать себя равноправными членами мирового научно-образовательного сообщества. Об этом в четверг сообщил ректор Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Андрей Рудской на на форуме "Сильные идеи для нового времени" в Москве.

"Участие позволило утвердить свою позицию в регионе, в стране, в мире. Как результат - позиционировать себя на внутреннем и глобальном рынках. Это был такой прорывной проект. Конечно, были и недостатки, были и недоработки, но оценивать надо по результатам. Изменилась среда обитания в университетах, мы, участники 5-100, полностью чувствуем себя равноправными участниками мирового научно-образовательного сообщества", - сказал Рудской.

Он привел в пример СПбПУ, который за время проекта в разы повысил продуктивность и международную интеграцию. "Если в 2013 году у нас было всего 0,8 публикаций на одного [работника], например, в "Скопус", то сейчас [этот показатель] вырос в семь раз - 5,9 публикаций на одного преподавателя. Количество иностранных [работников] с 1% выросло до 13,2%", - отметил Рудской.

Проект "5-100" - государственная программа поддержки крупнейших российских вузов, которая должна завершиться в 2020 году. Она была запущена Министерством образования и науки России в соответствии с указом президента Владимира Путина от 7 мая 2012 года "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки". Цель проекта, в котором принимает участие 21 вуз, - повышение престижности российского высшего образования.

Минобрнауки РФ разработало новую программу, которая должна прийти на смену проекту - программу стратегического академического лидерства (ПСАЛ). Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.