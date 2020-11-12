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Форум "Сильные идеи для нового времени"

Глава Калужской области заявил, что пандемия не отменит проект "Новогодняя столица России"

По словам Владислава Шапши, часть мероприятий перенесут из помещений на свежий воздух

ТАСС, 12 ноября. Праздничные мероприятия в Калуге, которая ранее была выбрана "новогодней столицей России - 2021" состоятся в любом случае, несмотря на пандемию коронавируса. Если торжества внутри помещений придется ограничить в связи в эпидемиологической обстановкой, праздник пройдет на свежем воздухе. Об этом сообщил в четверг ТАСС губернатор Калужской области Владислав Шапша в кулуарах форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс.

"Мы видим, с каким интересом и энтузиазмом сейчас бронируют места в калужских гостиницах, поэтому будем действовать из складывающейся [эпидемиологической] ситуации. И конечно же, заранее, если меры будем принимать, обязательно оповестим и гостей, и предпринимателей о неких ограничениях. Но то, что мы не хотим устраивать блокировку этого процесса, - это точно. Конечно, будут ограничения мероприятий внутри помещений, это однозначно, но те мероприятия, которые можно провести на свежем воздухе, я думаю, что не стоит [ограничивать]", - сказал он.

"Калуга - Новогодняя столица России 2021" начнется 12 декабря и завершится 9 января. Гостей ждет парад Дедов Морозов и Снегурочек, открытие резиденции калужского Деда Мороза, на сцене нового парка пройдет большое арктическое шоу, состоятся два гастрономических фестиваля.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.

Теги
РоссияКалужская областьШапша, Владислав ВалерьевичФорум "Сильные идеи для нового времени"
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