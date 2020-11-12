Глава Калужской области заявил, что пандемия не отменит проект "Новогодняя столица России"

ТАСС, 12 ноября. Праздничные мероприятия в Калуге, которая ранее была выбрана "новогодней столицей России - 2021" состоятся в любом случае, несмотря на пандемию коронавируса. Если торжества внутри помещений придется ограничить в связи в эпидемиологической обстановкой, праздник пройдет на свежем воздухе. Об этом сообщил в четверг ТАСС губернатор Калужской области Владислав Шапша в кулуарах форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс.

"Мы видим, с каким интересом и энтузиазмом сейчас бронируют места в калужских гостиницах, поэтому будем действовать из складывающейся [эпидемиологической] ситуации. И конечно же, заранее, если меры будем принимать, обязательно оповестим и гостей, и предпринимателей о неких ограничениях. Но то, что мы не хотим устраивать блокировку этого процесса, - это точно. Конечно, будут ограничения мероприятий внутри помещений, это однозначно, но те мероприятия, которые можно провести на свежем воздухе, я думаю, что не стоит [ограничивать]", - сказал он.

"Калуга - Новогодняя столица России 2021" начнется 12 декабря и завершится 9 января. Гостей ждет парад Дедов Морозов и Снегурочек, открытие резиденции калужского Деда Мороза, на сцене нового парка пройдет большое арктическое шоу, состоятся два гастрономических фестиваля.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.